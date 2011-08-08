Сторонники Тимошенко едут в Киев из всех городов Украины

Из Донецка в Киев приехали около 200 сторонников экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе донецкой областной организации ВО «Батькивщина».

5-6 августа в Киев из Донецка выехали около 30-40 человек, представляющих в основном районные, городские и областной партактивы «Батькивщины».

Кроме того, в пресс-службе отметили, что до 5 августа в Киеве уже находились в течение недели около 140 сторонников Ю.ТИМОШЕНКО, приехавших из Донецка и принимавших участие в акциях около Печерского райсуда.

В связи с тем, что основная масса сторонников лидера «Батькивщины» выехала из Донецка раньше, чем арестовали Ю.ТИМОШЕНКО, «проблем с проездом не было», отметили в пресс-службе и добавили, что выехавшие в Киев 5-6 августа «добрались до столицы личным автотранспортом, поэтому пока проблем тоже не было».

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Из Сумской области для участия в акции в поддержку экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Киев выехали около 500 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил заместитель председателя областной парторганизации «Батькивщины» Владимир ШУЛЬГА.

По его словам, в основном люди добирались общественным транспортом или же на своих автомобилях, так как перевозчики отказывались везти их на акцию протеста организованными группами.

«Билеты люди брали заранее, но уже в воскресенье вечером билетов для проезда в Киев не было», - сказал В.ШУЛЬГА.

Он также сообщил, что в воскресенье в Сумах прошло совместное совещание депутатов городского и областного советов от «Батькивщины».

«Было много эмоций, но настроение у всех боевое. Намечен план действий, апатии и растерянности нет. Сумская областная парторганизация примет активное участие в бессрочной акции протеста, которая проходит в Киеве под зданием Печерского райсуда. Отправляем на нее членов партии и сторонников. Желающие поехать на акцию могут обращаться в первичные организации партии. В Сумах будет создан Комитет сопротивления, по примеру других областей. Уже разослали приглашения об участии всем демократическим партиям и организациям. Также инициируем созыв внеочередной сессии горсовета, на котором депутатам будет предложено принять обращение к Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров с требованием прекратить политические репрессии. Планируем проведение бессрочных пикетов органов власти и в Сумах», - подчеркнул В.ШУЛЬГА.

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Севастопольские сторонники лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО пока беспрепятственно добираются до Киева для участия в акциях в ее поддержку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе городской организации «Батькивщины».

Как отметили в пресс-службе, городская организация партии информирует своих членов и сторонников о событиях, которые разворачиваются возле Печерского райсуда. «Каждый сочувствующий, а также активисты, которые хотят поехать в Киев и поддержать Юлию ТИМОШЕНКО, самостоятельно принимают решение относительно отбытия в столицу на акции протеста», - сообщили в организации партии.

При этом в пресс-службе отметили, что в эти дни в Севастополе, равно как и в других городах Крыма, традиционно непросто приобрести необходимые билеты на поезд, особенно - в киевском направлении. И тем не менее, как подчеркнули в севастопольской «Батькивщине», многим сторонникам Ю.ТИМОШЕНКО удается приобрести билеты за час до отхода поезда, когда снимается «бронь».

В городской организации «Батькивщины» также отмечают, что им неизвестно количество севастопольцев, которые участвуют или намерены принять участие в акциях в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО в Киеве. В то же время, подчеркнули в пресс-службе, «сотни людей звонят по телефону в партийную организацию и выражают возмущение по поводу изменения меры пресечения лидеру «Батькивщины».

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1 тысяча винничан приехали в Киев для участия в акции в поддержку Тимошенко

Винница. 8 августа. УНИАН. 1 тысяча жителей Винницкой области приехали в Киев для участия в акции в поддержку экс-премьера, лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель Винницкой областной организации Всеукраинского объединения «Батькивщина» Людмила ЩЕРБАКОВСКАЯ.

Она проинформировала, что были проблемы с приобретением билетов, ведь их не хватало для того, чтобы все желающие могли поехать одним поездом, поэтому сторонники Ю.ТИМОШЕНКО добирались в Киев несколькими поездами.

«Также желающие ехали и автобусами. Не смогли попасть на акцию только 17 человек из Томашпольского района, автобус которых по пути остановили. Какие там были проблемы, пока неизвестно», - рассказала Л.ЩЕРБАКОВСКАЯ.

Она также сообщила, что 60 человек из группы выразили желание остаться в палатках и на следующие дни.

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Сегодня в акции в поддержку экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Киеве принимают участие 200 луганчан.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Луганской областной организации ВО «Батькивщина» Иван ОСОБОВ.

По его словам, организованной доставки людей в столицу не было. В Киев луганчане добирались «кто как мог: на своих автомобилях, автобусом, поездом», отметил И.ОСОБОВ. Сегодня ожидается прибытие в Киев еще 100 человек.

Он также сообщил, что луганчане будут находиться в столице минимум несколько дней.

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Житомирская областная организация ВО «Батькивщина» направила в Киев больше 2 тысяч активистов для участия в акции в поддержку экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат, председатель Житомирской облорганизации «Батькивщины» Сергей ПАШИНСКИЙ.

На вопрос, не препятствуют ли людям добираться в Киева сотрудники ГАИ или еще кто-то, он сказал: «Нам, конечно, мешали на всех уровнях, однако наши активисты попали таки на Крещатик, чтобы поддержать своего лидера Юлию ТИМОШЕНКО».

«Мы не будем уточнять, каким образом наши активисты добирались в Киев. Скажу только, что наши автобусы точно бы не пропустили», - подчеркнул С.ПАШИНСКИЙ.

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Около 120 жителей Волыни отбыли сегодня в Киев для участия в акции протеста против ареста экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

В целом с первого заседания Печерского райсуда Киева по делу Ю.ТИМОШЕНКО до прошлой пятницы более 2 тысяч волынян побывали в столице, сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Батькивщина».

Как сказал председатель Луцкой городской организации «Батькивщины» Григорий ПУСТОВИТ, лучане отбывали в Киев на личном транспорте, на поездах, электричках, маршрутках, поскольку «перевозчики запуганы, никто не хочет везти. А потому мы решили просачиваться всеми возможными способами». Также, по его словам, в течение недели еще будут направлять людей в столицу. Часть из них останавливается у родственников в Киеве или области, а днем принимают участие в акции, сообщил Г.ПУСТОВИТ.

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Из Днепропетровской области в Киев на акцию в поддержку лидера партии «Батькивщина», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО выехало около 1 тысячи ее сторонников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации партии.

В то же время, согласно информации пресс-службы, в облорганизации «Батькивщины» поступили «многочисленные сигналы о том, что сотрудники Госавтоинспекции подвергали усиленной проверке автобусы, которые двигались в сторону столицы Украины, а некоторым из них дальнейшее движение было запрещено по надуманным основаниям».

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ Днепропетровской области, по состоянию на 13 часов 8 августа заявлений от автопредприятий, которые осуществляют пассажирские перевозки, а также от частных автоперевозчиков на выезд организованных групп людей в Киев в УГАИ и его подразделения не поступало.

«Ни одного факта препятствования движению автобусам, перевозившим организованные группы людей в направлении Киева, со стороны инспекторов ДПС ГАИ Днепропетровской области не зафиксировано, каких-либо сообщений по поводу препятствования движению автобусов и неправомерных действий сотрудников Госавтоинспекции на «горячую линию» и телефон дежурной части УГАИ ГУМВД Украины в области не поступало. Заверяем, что в случае наличия у перевозчиков полного пакета соответствующих документов на осуществление нерегулярных перевозок, предусмотренных действующим законодательством, препятствий со стороны ГАИ на выезд в любом направлении нет», - подчеркнули в пресс-службе УГАИ в Днепропетровской области.

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Из-за давления властей Одесской области в Киев не смогли добраться около 500 сторонников экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом заявил корреспонденту УНИАН лидер фракции «Батькивщины» в Одесском областном совете Сергей ВЕСЕЛОВ.

По его словам, руководство около 20 предприятий побоялось выделить автобусы для перевозки людей.

Как сказал С.ВЕСЕЛОВ, «с предприятиями-перевозчиками накануне провели «разъяснительную» работу представители властей, в том числе ГАИ. Хотя это прямо противоречит ст. 33 Конституции Украины, которая гарантирует, что граждане имеют право свободно передвигаться по территории Украины».

В итоге тем жителям Одесской области, кто пожелал принять участие в столичной акции протеста против ареста Ю.ТИМОШЕНКО, пришлось добираться в Киев на личном транспорте, рейсовых автобусах и поездами, сказал С.ВЕСЕЛОВ.

Получить комментарии в одесском управлении ГАИ относительно заявления руководства одесской «Батькивщины» УНИАН не удалось – телефоны пресс-службы не отвечают.

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Сегодня утром работники Госавтоинспекции почти на час задержали выезд рейсового автобуса, в котором из города Ривне в Киев ехали сторонники экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и активисты ВО «Батькивщина» для участия в акции возле Печерского райсуда.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь ривненской областной организации ВО «Батькивщина» Владимир ПОПИК, сначала работники ГАИ забрали документы у водителя, а затем попросили и его самого поехать с ними в горотдел ГАИ.

Автобус смог отправиться в Киев после того, как в ситуацию вмешались депутаты городского и областного советов, а также народный депутат Юрий ПРОКОПЧУК. После этого все почти 50 пассажиров автобуса выехали в Киев.

По словам пресс-секретаря облорганизации «Батькивщины», всего в манифестации возле Печерского райсуда сегодня принимают участие почти 150 жителей Ривненской области. Часть из них вернется вечером домой, а несколько десятков останутся ночевать в палатках на Крещатике.

В следующие дни также запланированы поездки в Киев других активистов партии и сторонников Ю.ТИМОШЕНКО.

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На Буковине у водителя, который должен был везти сторонников бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО из райцентра Кицмань в Киев для участия в бессрочной акции протеста в ее поддержку под стенами Печерского райсуда, милиционеры отобрали водительские права.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии СМИ сообщил первый заместитель председателя Черновицкой областной организации ВО «Батькивщина» Василий МЕЛЬНИК.

По его словам, 7 августа из Черновцов и области должны были выехать около 500 активистов «Батькивщины». Однако, представителям Кицманской районной организации не удалось попасть в столицу, поскольку у водителя автобуса, который должен был их везти, сотрудники ГАИ отобрали водительские права.

Кроме того, микроавтобусы из Черновцов, которые вчера отправились в столицу в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО, прошли три милицейские заставы.

«Первый заслон был за Хмельницким перед Винницей. Нас остановили на полтора часа. Ехали четыре автобуса. Чтобы проехать дальше, с нашего автобуса пришлось заплатить 500 гривен милиционерам. Второй автобус рассчитался с правоохранителями 300 гривнами», - рассказала журналистам председатель Сторожинецкой районной организации ВО «Батькивщина» Екатерина ГУЦУЛЯК.

«Второй заслон организовали на въезде в Житомир, третий - перед Киевом. На каждом посту было по 25 милиционеров. Мы говорили, что едем в Киево-Печерскую Лавру. Кто-то врал, что на экскурсию в столице. Наши автобусы пропустили, а вот около 30 автобусов с Ивано-Франковщины и Тернопольской области в Киев так и не попали», - добавила активистка «Батькивщины».