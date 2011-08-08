Турчинов: ждем атаки, как всегда, между 4 и 6 часами утра

Народные депутаты от оппозиции ждут, что этой ночью милиция прибегнет к силовым мерам по принудительному сносу палаточного городка возле Печерского райсуда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в палаточном городке журналистам сообщил заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ.

«Мы ожидаем сегодня атаки палаточный городок», - сказал он, заметив, что ему неизвестно, когда это произойдет, поскольку милиция «нам о времени не сообщает».

«Как правило, это происходит между 4 и 6 часами утра», - прибавил он.

А.ТУРЧИНОВ подтвердил, что около 20.30 в палаточный городок прибыли судебные исполнители, которые вручили депутатам решение суда о запрещении проводить на Крещатике массовых акций.

Отвечая на вопрос, будут ли организаторы акций выполнять решение, политик сказал: «Мы не нарушали ни Конституции, ни каких-либо законов. Кроме того, в решении суда ничего нет о сносе приемных народных депутатов (на установленных палатках прикреплены надписи «Общественная приемная народного депутата - УНИАН)», - сказал А.ТУРЧИНОВ, заметив, что часть решения выполняется, поскольку ночью никакие митинги не проводятся.

Также следует отметить, что судебные исполнители информировали об аналогичном решении противников экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО из общественной организации «Общевоинский союз». Их временные агитационные конструкции установлены рядом с палаточным городком оппозиции.