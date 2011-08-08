К палаткам депутатов на Крещатике явились судебные исполнители

20:32, 08 августа 2011
Политика
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Сообщает пресс-служба "Батькивщины"

На улицу Крещатик в Киеве, где проходит акция сторонников бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, пришли судебные исполнители.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

В пресс-службе подчеркнули, что судебные исполнители намерены исполнить решение суда и прекратить акцию сторонников экс-премьера.

 

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