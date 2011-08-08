К палаткам депутатов на Крещатике явились судебные исполнители

На улицу Крещатик в Киеве, где проходит акция сторонников бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, пришли судебные исполнители.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

В пресс-службе подчеркнули, что судебные исполнители намерены исполнить решение суда и прекратить акцию сторонников экс-премьера.