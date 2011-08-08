Эксперт: Россия намекает Януковичу, что его могут заменить женщиной

Арест экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО может быть вызванный паникой Партии регионов перед возможным проигрышем парламентских выборов 2012 года.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал директор Польско-Украинского фонда PAUCI Ян ПЕКЛО.

«Создается впечатление, что всё слабее позиция ЯНУКОВИЧА и Партии регионов вызвала в их лагере панику, и власть, переживая за возможный проигрыш, осмелилась на арест», - отметил эксперт.

Я.ПЕКЛО напомнил, что США и Европейский Союз неоднократно предостерегали действующую власть Украины от ареста Ю.ТИМОШЕНКО, ведь принятое 5 августа Печерским райсудом Киева решение однозначно приведет к ухудшению отношений Киева с Брюсселем и Вашингтоном.

Директор PAUCI также заметил, что арест Ю.ТИМОШЕНКО осудила даже власть России, которая пытается любыми способами «затянуть украинцев в Таможенный союз».

«Таким образом, Россия, с одной стороны, зарабатывает баллы как государство, которое критикует недемократические процедуры у своего западного соседа, а с другой - посылает ЯНУКОВИЧУ сигнал, что если он не хочет воспользоваться московским предложением..., может иметь каждый раз все больше проблем, а даже могут его заменить кем-то другим, например, женщиной, которая сейчас находится под арестом», - сказал польский аналитик.

Он добавил, что глава Украинского государства Виктор ЯНУКОВИЧ может оказаться «в позиции Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО», а существующая ситуация является наиболее выгодной для России.

«Для Европы это означает прогрессирующую дестабилизацию Восточной Европы, для России - шанс на распространение сферы влияния, для Польши - конец чаяний об успехе «Восточного партнерства», а для украинцев - дальнейшее обнищание», - отметил эксперт.

В то же время Я.ПЕКЛО выразил надежду, что украинское общество консолидируется, чтобы стать в защиту демократических ценностей.