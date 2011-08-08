ОБСЕ выразила обеспокоенность арестом Тимошенко по телефону
19:48, 08 августа 2011Политика
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Трубку взял глава украинского МИД
Председательствующй в ОБСЕ министр иностранных дел Литвы Аудронюс АЖУБАЛИС выразил обеспокоенность по поводу решения суда об аресте бывшего премьер-министра Юлии TИМОШЕНКО.
Об этом, как сообщает официальный сайт ОБСЕ, он сказал в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.
А.АЖУБАЛИС отметил, что международное сообщество внимательно наблюдает за этим процессом.
Он также подчеркнул необходимость проведения прозрачного и справедливого судебного процесса.
При этом А.АЖУБАЛИС напомнил, что Украина как член ОБСЕ обязалась обеспечить каждому справедливый судебный процесс.
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