ОБСЕ выразила обеспокоенность арестом Тимошенко по телефону

Председательствующй в ОБСЕ министр иностранных дел Литвы Аудронюс АЖУБАЛИС выразил обеспокоенность по поводу решения суда об аресте бывшего премьер-министра Юлии TИМОШЕНКО.

Об этом, как сообщает официальный сайт ОБСЕ, он сказал в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

А.АЖУБАЛИС отметил, что международное сообщество внимательно наблюдает за этим процессом.

Он также подчеркнул необходимость проведения прозрачного и справедливого судебного процесса.

При этом А.АЖУБАЛИС напомнил, что Украина как член ОБСЕ обязалась обеспечить каждому справедливый судебный процесс.