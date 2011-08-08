Тимошенко и, вероятно, Луценко увезли в СИЗО

Автозак с экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО отправился от Печерского районного суда в Лукьяновский СИЗО, в котором ее содержат по решению суда с 5 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, пока Ю.ТИМОШЕНКО заводили в автомобиль, его окружили более 100 работников спецподразделения «Беркут».

Автозак выехал от здания суда в сопровождении «беркутовцев», чтобы избежать каких-либо инцидентов во время выезда на Крещатик, где продолжается акция протеста против ареста Ю.ТИМОШЕНКО.

Для перевозки экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО из Печерского районного суда Киева в СИЗО в арке, ведущей с Хрещатика к зданию суда, работники спецподразделения «Беркут» снова создали коридор.

Сразу после завершения заседания суда более 30 «беркутовцев» в шлемах и бронежилетах зашли во внутренний двор Печерского райсуда.

Вероятно, вместе с Ю.ТИМОШЕНКО из здания суда будет вывезен и экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО. Судебное заседание по рассмотрению его дела сегодня завершилось раньше, однако он оставался в здании Печерского райсуда.