В ПР говорят, что разговоры о внеочередной сессии - от незнания Конституции

Народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕНИЧЕНКО считает, что намерение оппозиции инициировать внеочередную сессию Верховной Рады в связи с делом бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО свидетельствует о незнании норм конституционного права.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Инициатива созыва внеочередной сессии Верховной Рады, на которой якобы будет рассматриваться дело ТИМОШЕНКО, говорит о дремучем незнании инициаторами такого шага Конституции не только Украины, а всех стран, а также о принципе разделения ветвей власти», – отметил В.КОЛЕНИЧЕНКО.

«Любое требование чиновника к судье изменить меру пресечения, меру наказания, привлечь к ответственности либо, наоборот, не привлекать к ответственности, является уголовным преступлением», – подчеркнул В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

«Вопрос о мере пресечения, мере ответственности, обвинительном либо оправдательном приговоре – прерогатива исключительно судебной ветви власти», – добавил он.

«Поэтому неосведомленные люди, подписывающие бумаги, которые им подсовывают нечистоплотные политики, с требованием к Президенту, к суду, к парламенту об освобождении ТИМОШЕНКО или ЛУЦЕНКО, должны понимать, что их делают сообщниками уголовного преступления – оказания воздействия на правосудие с целью получения выгодного для отдельной стороны результата», – резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 6 августа заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявил, что оппозиция будет инициировать проведение внеочередной сессии ВР в связи с арестом Ю.ТИМОШЕНКО.

Депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей СОБОЛЕВ отметил, что в ходе внеочередной сессии депутаты намерены инициировать внесение изменений в закон о судоустройстве, «который сегодня открыл тот произвол, который имеет место не только в суде над ТИМОШЕНКО, но и в судах над другими политическими узниками».

Также, по словам депутата, планируется инициировать изменения в законодательство, которые предусматривают пересмотр функций Генеральной прокуратуры.