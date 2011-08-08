Тимошенко - Кирееву: Я настаиваю, чтобы Вы срочно прекратили расправу

В судебном заседании по рассмотрению уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 17.50.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ для рассмотрения в совещательной комнате ходатайства защиты Ю.ТИМОШЕНКО об изменении меры пресечения.

Адвокат Юрий СУХОВ заявил это ходатайство еще перед допросом в качестве свидетеля министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО, но суд принял решение рассмотреть его после допроса.

Ю.ТИМОШЕНКО поддержала ходатайство своего адвоката.

«Я настаиваю, чтобы вы срочно прекратили расправу. То, что вы арестовали – это грубое нарушение закона. Вам нужно остановиться, не выполнять указания ЯНУКОВИЧА, а действовать как суд», - заявила она, обращаясь к Р.КИРЕЕВУ.

Экс-премьер также обратилась к суду с требованием отменить ранее примененную в ней нее подписку о невыезде.

После этого заявления судья Р.КИРЕЕВ снова сделал Ю.ТИМОШЕНКО предупреждение за очередное пренебрежительное высказывание в адрес суда.

Во время обсуждения ходатайства защиты Ю.ТИМОШЕНКО государственное обвинение в очередной раз заявило об отсутствии обстоятельств, которые бы свидетельствовали о необходимости изменения меры пресечения, и рекомендовало суду оставить это ходатайство без удовлетворения.