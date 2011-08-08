Грищенко допрашивали три часа

Печерский райсуд Киева, который рассматривает уголовное дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, завершил допрос свидетеля - министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос судьи Родиона КИРЕЕВА, имеет ли еще защита Ю.ТИМОШЕНКО вопросы к свидетелю, адвокат Юрий СУХОВ заявил, что поскольку К.ГРИЩЕНКО как свидетель отказывается давать ответы на вопросы в существу, то защита снимает оставшиеся вопросы, поскольку не видит смысла их ставить.

После этого судья объявил допрос свидетеля К.ГРИЩЕНКО завершенным.

Допрос продолжался около трех часов.