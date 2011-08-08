Грищенко допрашивали три часа
17:29, 08 августа 2011Политика
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Адвокат развел руками
|Константин ГРИЩЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос судьи Родиона КИРЕЕВА, имеет ли еще защита Ю.ТИМОШЕНКО вопросы к свидетелю, адвокат Юрий СУХОВ заявил, что поскольку К.ГРИЩЕНКО как свидетель отказывается давать ответы на вопросы в существу, то защита снимает оставшиеся вопросы, поскольку не видит смысла их ставить.
После этого судья объявил допрос свидетеля К.ГРИЩЕНКО завершенным.
Допрос продолжался около трех часов.
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