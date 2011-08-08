Исполнительная служба требует снести палатку под Лукьяновским СИЗО
17:15, 08 августа 2011Политика
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Прибыли в сопровождении милиции
В 16.10 к Лукьяновскому СИЗО прибыли представители исполнительной службы в сопровождении наряда милиции, двух понятых и съемочной группы муниципального телеканала «Киев», которые требуют снести палатку - общественную приемную народного депутата Евгения СУСЛОВА и прекратить акцию протеста «Батькивщины молодой» в связи с решением суда.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВМОО «Батькивщина молода».
На место прибыл народный депутат Е.СУСЛОВ и пытается уладить конфликт.
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