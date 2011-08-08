Исполнительная служба требует снести палатку под Лукьяновским СИЗО

В 16.10 к Лукьяновскому СИЗО прибыли представители исполнительной службы в сопровождении наряда милиции, двух понятых и съемочной группы муниципального телеканала «Киев», которые требуют снести палатку - общественную приемную народного депутата Евгения СУСЛОВА и прекратить акцию протеста «Батькивщины молодой» в связи с решением суда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВМОО «Батькивщина молода».

На место прибыл народный депутат Е.СУСЛОВ и пытается уладить конфликт.