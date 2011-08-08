Грищенко в суде «читает лекцию»?

Адвокат Юрий СУХОВ заявляет, что министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО не может считаться свидетелем по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку не предоставляет конкретных фактов, касающихся подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением Ю.СУХОВ выступил во время допроса К.ГРИЩЕНКО в Печерском райсуде Киева в качестве свидетеля со стороны государственного обвинения.

«Ни одного фактического ответа не было. Все что сказал Константин Иванович, не может быть использовано для формирования обвинений», - сказал Ю.СУХОВ.

В то же время, государственное обвинение отрицало это, отметив, что К.ГРИЩЕНКО в 2009 году был послом Украины в России во время заключения газовых соглашений. «Константин Иванович является свидетелем по делу, и, с точки зрения закона, его показания это подтверждают», - заявил представитель государственного обвинения, прокурор Александр МИКИТЕНКО.

Допрос К.ГРИЩЕНКО был продолжен, но он продолжает избегать конкретных ответов относительно переговоров и формирования цены на газ и ставки транзита его по территории Украины.

В конце концов, один из присутствующих в зале приподнялся и обратился к суду: «У меня вопрос к председательствующему. Как Вы ведете заседание? Почему не требуете от свидетеля конкретных ответов? Это лекция, которую читает министр. Да, я нарушил порядок в зале, но Вы нарушили его больше раз, чем я». После этого заявления мужчина покинул судебное заседание.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокат Ю.СУХОВ продолжили задавать вопросы К.ГРИЩЕНКО относительно обстоятельств заключения газовых соглашений.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО заявил о намерении приобщить к материалам уголовного дела заявление Министерства иностранных дел России от 5 августа 2011 года, в котором речь шла о том, что газовые соглашения 2009 года были заключены в соответствии с национальным законодательством и международным правом.

Перед этим Ю.СУХОВ пытался выяснить, является ли заявление МИД официальной позицией государства. «Заявление МИД соседнего дружественного нам государства отражает его национальные интересы. Позиция Российской Федерации там отображена», - ответил К.ГРИЩЕНКО.

После многократных попыток переформулировать вопрос Ю.СУХОВ заявил: «Я не имею больше вопросов, потому что не знаю, свидетелем чего был Константин Иванович».