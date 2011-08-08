Луценко не признает себя виновным

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО категорически заявляет, что не признает себя виновным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Печерского районного суда Киева после завершения подготовительной стадии досудебного следствия.

«Я хорошо изучил все материалы дела. Я категорически не признаю все бездоказательные обвинения, которые мне выдвигают. Также я заявляю о готовности давать показания, которые докажут беспочвенность обвинения, которое является политическим», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Также он отметил, что не признает иска МВД в части якобы незаконного выделения квартиры своему водителю Леониду ПРИСТУПЛЮКУ и, учитывая это, убежден, что по иску МВД должна отвечать жилищно-коммунальная комиссия МВД.

Экс-министр подчеркнул, что он не признает и гражданского иска гражданина ДАВЫДЕНКО, на которого было заведено оперативно-розыскное дело, учитывая в то же время тот факт, что в распоряжении суда до сих пор нет никакого гражданского иска от него.

«Также я не признаю иска МВД относительно материальных потерь из-за празднования Дня милиции и иска Пенсионного фонда относительно материальных потерь, потому что я пенсию не получаю», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, Л.ПРИСТУПЛЮК сказал, что суть обвинения ему непонятна, вины и гражданских исков к нему он не признает, но показания в суде для установления истины давать будет.

Другой фигурант этого дела Владимир ТАРАСЕНКО также сказал, что своей вины не признает, но сотрудничать с судебным следствием будет.

Еще один фигурант этого дела Олег ПАВЛЕНОК, в свою очередь, заявил, что не видит за собой какой-либо вины, хотя обвинение для него является понятным, а показания в суде будет давать после допроса свидетелей.