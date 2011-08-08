Западная пресса высмеяла Богатыреву за плагиат

Иностранная пресса живо отреагировала на информацию о том, что выступление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой на конвокации в Киево-Могилянской академии оказалась плагиатом речи главы корпорации Apple Стива Джобса перед выпускниками Стэнфорда в 2005 году.

Как сообщает "Фокус", десятки сайтов по всему миру распространили информацию о случившемся, и авторитетные деловые и IT-издания США, Британии, Австралии, Испании, Франции, Турции и других стран не преминули сыронизировать как в отношении самой Богатыревой и других украинских чиновников, так и касательно ситуации с авторскими правами в пост-советских странах в целом.

Так, блогер международной деловой газеты Financial TimesАлександра Стевенсон не церемонится в своих оценках относительно плагиата речи украинского политика. «Секретарь украинского Совбеза буквально восприняла совет Стива Джобса наследовать лидеров. (...) Ну, отлично – скажете вы – ведь эти мысли очень хороши, да и что с того, если Богатырева их позаимствовала. Даже если она повторила опыт пребывания при смерти. Может, дело в том, что раз количество историй о нарушении интеллектуальных прав достигает своего пика (кто не читал о липовых магазинах Apple в Китае?), то Богатырева, чтобы получить с этого выгоду, превратила и себя в эдакую медиа-мишень».

«В стране, где премьер Николай Азаров «едва способен связать вместе два слова» (родной язык для Азарова – русский, но правительственные речи он произносит на украинском), чтобы быть неотразимой, Богатыревой достаточно быть харизматичным оратором», - уверена блогер.

«Готова спорить, что ответ в Украине был бы: А разве это не то, что делают все остальные?», - с грустью пишет Стевенсон.

Американский бизнес-портал Business Insiderтакже не упустил возможности съязвить на тему плагиата со стороны украинского чиновника. «Речь Стива Джобса на выпускном в Стэнфорде — достаточно знаменита и очень воодушевляет. Настолько, что, видимо, украинский политик не смогла удержаться, чтобы не «одолжить» пару абзацев. Это доказывает, что в современном мире YouTube позволяет нам не только искать речи, чтобы использовать их для «вдохновения», но и понять слушающим, откуда берется это вдохновение. Даже если произносить эту речь в Украине».

Не отказало себе в удовольствии пройтись по ворованной речи Богатыревой и австралийское Интернет-издание для гиков Gizmodo. «Похоже, что Китай – не единственная страна, в которой помешаны на воровстве идей Стива Джобса! Хотя и это менее прибыльное дело, чем подделывание iPhone, но секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса Богатырева украла Стэнфордскую речь Стива Джобса! (...) Богатырева использовала все возможности на полную, чтобы высказать весь набор плохо переведенных банальностей», - ерничает Gizmodo.

При этом гиковский портал дает секретарю украинского Совбеза дельный совет на будущее: «И это то, что она украла? Лубочный материал о характере и судьбе? Если уж собираешься украсть речь, то бери что-нибудь громогласное, например, высказывания Малкольма Икса или Джона Кеннеди. Давай, Богатырева!»

«В то же время, украинский Совет Безопасности настаивает, что они не имеют ничего общего с плагиатом, а Богатырева была, вероятно, просто «вдохновлена» Джобсом. Слышите, чрезмерно напрягающиеся студенты? Просто зайдите на Википедию и немного вдохновитесь для контрольной по истории, которую вам не слишком-то хочется писать. Если вас исключат, то по крайней мере вас ждет работа в Совете безопасности Украины», - дает полезный совет австралийское издание.

В то же время специализированное интернет-издание о современных технологиях iSmashPhone.comувидело инцидент с украинским политиком в историческом контексте: «Читатели в годах помнят времена Холодной войны, когда Россия безнаказанно воровала секреты США… Раиса Богатырева, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, недавно произносила речь на выпускной церемонии в Киево-Могилянской академии. Единственная проблема: ее речь была слово в слово скопирована с той, которую Стив Джобс произносил в Стэнфордском университете в 2005 году».

Американский компьютерный ежемесячник PC Worldтакже не оставил без внимания прокол со стороны Богатыревой. «Бывшие советские республики печальноизвестны своим пренебрежительным отношением к авторским правам. И в Украине это подтвердилось недавним инцидентом на самом высшем правительственном уровне», пишет издание.

А международное Интернет-издание The Next Webдаже связалось с профессиональным переводчиком, который вынужден был констатировать, что речь Богатыревой не только содержит в себе элементы плагиата, но еще и довольно посредственно исполнена.

«Стив Джобс – знаменитый оратор, с разговорным но магнетическим стилем, который настолько впечатляет, что о том, как ему наследовать, пишут книги. Недавно украинский Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса Богатырева решила, что ей настолько нравится речь Стива Джобса, произнесенная им в 2005 году в Стэнфорде, что просто скопировала ее.

Мы поговорили с переводчиком, Александром Манкута, который подтвердил, что речь и в самом деле имеет подозрительное сходство с речью генерального директора Apple. Сходство достаточное, чтобы стало совершенно ясно, что это копия», - цитирует Манкута издание.

Напомним, 1 августа секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раису Богатыреву уличили в плагиате: журналисты интернет-издания Украинская Правдаобнаружили, что ее речь на конвокации в Киево-Могилянской академии местами практически дословно повторяла известную речь главы корпорации Apple Стива Джобса перед выпускниками Стэнфорда в 2005 году.