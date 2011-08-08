Королевская поблагодарила дипломатов за внимание к суду над Тимошенко

Пристальное внимание мировой общественности к судебному процессу над Юлией ТИМОШЕНКО и быстрая реакция западных стран на ее арест сдерживают украинскую власть от крайнего произвола.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Политик подчеркнула, что присутствие иностранных наблюдателей, представителей дипкорпуса не позволило сделать суд над лидером БЮТ полностью закрытым.

«Я хочу поблагодарить первого секретаря Посольства Франции Эммануэль БЕРНАР, заместителя посла ФРГ Анку ФЕЛЬДГУЗЕН, атташе по правам человека Посольства США в Украине Мэт СТТАФОРД, посла Франции в Украине Жака ФОРА, бывшего посла США в Украине Стивена ПАЙФЕРА, комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана ФЮЛЕ, главу Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэля Пинту ТЕЙШЕЙРУ, президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлют ЧАВУШОГЛУ», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат отметила, что реакция представителей западных демократий на арест лидера БЮТ была молниеносной и однозначной. Европа и США резко осудили действия украинской власти и говорят о том, что государство, в котором нарушается право на справедливый суд, не может быть членом цивилизованной Европы.

«Арест Ю.ТИМОШЕНКО – это вызов европейскому выбору Украины, перспективам евроинтеграционных процессов и членства Украины в ЕС. Вызов становлению Украины как правового, цивилизованного государства, где права человека первичны, и есть независимый, справедливый суд», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат заверила, что украинцы не допустят возврата к правовому беспределу: «Мы сделали свой выбор, этот выбор – Европа. И сегодня, как никогда, для защиты демократии нам нужна поддержка мирового сообщества».

Ранее Н.КОРОЛЕВСКАЯ прогнозировала, что арест Ю.ТИМОШЕНКО поставит крест на вступлении Украины в Зону свободной торговли с ЕС, получении кредитов МВФ и даже может спровоцировать негласное торговое эмбарго по отношению к Украине.