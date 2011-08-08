Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил отвод всем трем прокурорам, которые представляют государственное обвинение в Печерском районном суде Киева, который рассматривает его уголовное дело, на основании того, что, по его убеждению, они не в состоянии поддерживать выдвинутые ему обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство экс-министр сделал после того, как несколько раз пытался по разрешению председательствующего в судебном процессе судьи Сергея ВОВКА уточнить у представителей прокуратуры отдельные моменты по обвинению. На вопрос председателя в процессе: «Понятно ли Вам обвинение?» Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «Нет, Ваша честь, непонятно. Я хотел бы задать вопрос прокурорам».

В частности, на вопрос Ю.ЛУЦЕНКО, считает ли прокуратура доказанным факт его сговор с водителем, представители стороны обвинения ответа не дали, наоборот обратили внимание суда, что «постановка вопросов подсудимым стороне обвинения не предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом. Стороной обвинения было объявлено полное обвинительное заключение со ссылкой на те доказательства, которые были установлены в ходе досудебного следствия».

В ответ Ю.ЛУЦЕНКО обратился к С.ВОВКУ с риторическим вопросом: как тот будет сотрудничать в дальнейшем судебном процессе, если сторона обвинения отказывается поддерживать обвинение.

«Если люди не в состоянии поддержать обвинение, я заявляю отвод всем трем прокурорам. Это я говорю совершенно серьезно», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Заслушав мнения сторон, коллегия судей удалилась в совещательную комнату, чтобы принять решение по заявленному ходатайству.