Депутаты требуют сделать замечание Грищенко за оскорбление Тимошенко

Народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины», присутствующие на судебном рассмотрении уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, требуют от Печерского райсуда Киева сделать замечание министру иностранных дел Украины Константину ГРИЩЕНКО за оскорбления, высказанные во время дачи показаний.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к К.ГРИЩЕНКО с вопросом о нормах международного права, которые разрешают премьер-министру вести межправительственные переговоры.

«Юлия Владимировна, вы же сейчас не на международной арене, вы – в газе...», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

После этого высказывания депутаты стали требовать от суда сделать замечание свидетелю.

Однако председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ обратился к народному депутату Андрею КОЖЕМЯКИНУ, призвал к чести офицера и попросил не создавать провокаций на судебном заседании. Р.КИРЕЕВ ограничился очередным замечанием, не поднимая вопрос об удалении А.КОЖЕМЯКИНА из зала.

В этот момент два человека в гражданской одежде, которые находится в зале, начали видеофиксацию высказываний народного депутата.

В то же время судья не сделал никакого замечания министру иностранных дел, когда тот вместо показаний и изложения фактов, подтверждающих вину Ю.ТИМОШЕНКО, прибег к оценочным утверждениям о неприемлемости условий, на которых были подписаны газовые соглашения с Россией в 2009 году.

Допрос К.ГРИЩЕНКО продожается уже 1 час 20 минут.