Грищенко: Тимошенко не имела права принимать единоличное решение

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО убежден, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не имела права издавать директивы на переговоры НАК «Нафтогаз Украины» с российским ОАО «Газпром» без их утверждения на заседании правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ГРИЩЕНКО заявил сегодня во время допроса в Печерском райсуде Киева по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Когда речь идет о вопросе жизнеобеспечения государства, без решения коллегиального, как это определено законодательством, премьер-министр не может принимать единоличное решение», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

При этом министр иностранных дел, который в 2009 году возглавлял Посольство Украины в РФ, сослался на действующий на тот момент закон о Кабинете Министров. «Премьер-министр может давать любые поручения только на основе коллегиального решения. Без этого вы нарушаете внутреннюю процедуру. Вы можете подписать любое межгосударственное или межправительственное соглашение, но несете полной ответственности за то, что подписываете», - подчеркнул он.

«При решении тех вопросов, от которых зависит будущее страны, аргументация должна быть изложена четко и понятно, хотя бы своим коллегам. Когда этого нет, возникает сомнение – для чего осуществляется это мероприятие», - заявил К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что граждане могут делать то, что не запрещено законом, а глава правительства может делать только то, что разрешено законом.

По словам К.ГРИЩЕНКО, вопрос заключается в том, может ли руководитель правительства единолично принимать решение, от которого зависит состояние экономики, только потому, что считает, что это правильно.

«Ответ есть в Конституции Украины, в законе о Кабинете Министров, где четко сказано, что так делать нельзя», - заявил министр.