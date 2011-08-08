Адвокат Тимошенко жалуется, что не может должным образом ее защищать

Арест лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО лишил ее надлежащей защиты в судебном процессе, заявляет ее адвокат Юрий СУХОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», адвокат отметил: «По состоянию на сегодняшний день у меня нет разрешения на свидание с Ю.ТИМОШЕНКО, а в нерабочее время посещать СИЗО невозможно».

По словам Ю.СУХОВА, основная проблема заключается в том, что судебные заседания продолжаются с самого утра до позднего вечера.

«Если заседания у нас будут продолжаться так, как и сейчас - весь рабочий день, – то я фактически буду лишен возможности увидеться с подзащитной и согласовать определенные позиции», - сказал адвокат.