Адвокат Тимошенко жалуется, что не может должным образом ее защищать
15:01, 08 августа 2011Политика
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В нерабочее время посещать СИЗО нельзя
Арест лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО лишил ее надлежащей защиты в судебном процессе, заявляет ее адвокат Юрий СУХОВ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», адвокат отметил: «По состоянию на сегодняшний день у меня нет разрешения на свидание с Ю.ТИМОШЕНКО, а в нерабочее время посещать СИЗО невозможно».
По словам Ю.СУХОВА, основная проблема заключается в том, что судебные заседания продолжаются с самого утра до позднего вечера.
«Если заседания у нас будут продолжаться так, как и сейчас - весь рабочий день, – то я фактически буду лишен возможности увидеться с подзащитной и согласовать определенные позиции», - сказал адвокат.
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