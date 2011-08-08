Адвокат Тимошенко в третий раз просит Киреева отпустить экс-премьера

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в третий раз требует от суда освободить ее из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство заявил адвокат Юрий СУХОВ сегодня на заседании Печерского райсуда Киева.

«Есть многочисленные обращения от выдающихся деятелей Украины, Героев Украины, представителей творческой интеллигенции. В связи с тем, что гарантии от церквей и народных депутатов суд не признал достаточными для изменения меры пресечения, я прошу суд освободить ТИМОШЕНКО из-под стражи и передать ее на поруки», - сказал Ю.СУХОВ.

По его словам, соответствующие гарантии предоставили Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Сергей ЛИТВИН, Мария МАТИОС, Игорь ЮХНОВСКИЙ, Мирослав МИРОНОВИЧ, Игорь и Ирина КОЛИНЦЫ, Тарас ВОЗНЯК, Руслана ЛЫЖИЧКО, Александр ПОНОМАРЕВ, Ада РОГОВЦЕВА, Арсен АВАКОВ, Нина СУПРУНЕНКО, представители независимых профсоюзов, объединений предпринимателей, казацкого движения и другие.

Председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ сообщил, что ходатайство будет рассмотрено после допроса свидетелей.