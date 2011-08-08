Джарты рассказал, о чем не переставал думать на больничной койке
14:23, 08 августа 2011Политика
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Сейчас проходит курс реабилитации
Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ сегодня вернулся на полуостров после операции.
Об этом сообщает пресс-служба Совмина Крыма, не уточная, какая операция была сделана премьеру автономии.
В.ДЖАРТЫ сейчас проходит курс реабилитации.
«На сегодняшний день премьер-министр Крыма находится в официальном отпуске, после окончания которого приступит к исполнению своих должностных обязанностей», - говорится в пресс-релизе.
«О Крыме и о работе не переставал думать ни на минуту. После реабилитационного курса буду готов приложить максимум усилий для реализаций задуманных планов и задач», - цитирует В.ДЖАРТЫ пресс-служба Совмина АРК.
Как сообщал УНИАН, В.ДЖАРТЫ ушел в отпуск 18 июля.
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