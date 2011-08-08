Оппозиции напомнили: в дела Ширака и Берлускони парламенты не вмешивались

Народный депутат Украины от Партии регионов, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир ОЛИЙНЫК убежден, что инициатива представителей оппозиции созвать внеочередную сессию парламента по поводу уголовного дела против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО – неконституционна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПР.

«Народные депутаты имеют право созвать внеочередную сессию по конкретному вопросу. Но если будет созываться внеочередная сессия по конкретному судебному разбирательству дела ТИМОШЕНКО - это будет не конституционно», - сказал В.ОЛИЙНЫК.

По его словам, в Конституции четко отмечено, что власть в Украине разделяется на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. И каждой ветви власти запрещено вмешиваться в деятельность друг друга.

«Есть решение Конституционного Суда, в котором указано, что народным депутатам в той или другой форме запрещено вмешиваться в деятельность судебных органов. Это было связано с тем, что депутаты злоупотребляли своими правами, обращаясь с запросами в суды по конкретным делам», - объяснил В.ОЛИЙНЫК.

Он также подчеркнул, что если сейчас будет поддержана инициатива по поводу созыва внеочередной сессии, так это будет прямое нарушение Конституции.

«Если мы сделаем исключение для Ю.ТИМОШЕНКО, так этим самым мы нарушим принцип равенства всех граждан перед законом. А также мы нарушим тот принцип, который запрещает оказывать давление на суд, ведь такая форма рассмотрения вопроса – это прямое давление на суд», - подчеркнул парламентарий.

«Что касается европейских стандартов, так я не нашел ни одного случая, когда бы парламенты собирались по конкретному делу. Хотя в Европе есть достаточно много примеров привлечения к суду высокопоставленных должностных лиц. Например, по делу премьер-министра Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ ни разу не собирался парламент Италии, хотя у него есть большинство в парламенте. И бывший Президент Франции Жак ШИРАК также привлекается к ответственности, но парламент не вмешивался в дело», - отметил депутат.

В.ОЛИЙНЫК выразил уверенность, что никаких исключений для Ю.ТИМОШЕНКО быть не может.

«Пусть оппозиционеры составят список тех, для которых запрещено судебное преследование. Или пусть вообще отдадут дело ТИМОШЕНКО на рассмотрение в парламент и превратят Верховную Раду в суд. Но рассмотрение дела Ю.ТИМОШЕНКО в Верховной Раде – незаконно. И большинство депутатов не пойдут на сознательное разрушение Конституции страны. Общие правила должны быть одинаковыми для всех», - резюмировал политик.

Как сообщал УНИАН, в субботу 6 августа, заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО сообщил, что оппозиция будет инициировать проведение внеочередной сессии Верховной Рады Украины в связи с арестом экс-премьер-министра, лидера «Батькивщины» Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей СОБОЛЕВ отметил, что в ходе внеочередной сессии ВР депутаты намерены инициировать внесение изменений в закон о судоустройстве, «который сегодня открыл тот произвол, который имеет место не только в суде над ТИМОШЕНКО, но и в судах над другими политическими узниками».

Также, по словам депутата, планируется инициировать изменения в законодательство, которые предусматривают пересмотр функций Генеральной прокуратуры.