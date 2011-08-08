В ПР думают, что лояльность Киреева могла бы разрушить судопроизводство
Нардеп Олийнык об аресте Тимошенко
Народный депутат Украины от Партии регионов, первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир ОЛИЙНЫК считает арест экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО реакцией суда на нарушения ею процедуры рассмотрения дела.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПР.
«Арест – это не вопрос виновности или невиновности подсудимого гражданина, арест – это та мера, к которой был вынужден прибегнуть суд, чтобы привести участников процесса к соблюдению процедурных норм», – объяснил депутат.
«ТИМОШЕНКО постоянно подталкивала суд к этому шагу», – заявил В.ОЛИЙНЫК. «В частности, она оказывала давление на свидетелей, в адрес которых раздавались оскорбления и недопустимые комментарии, и нарушала общую процедуру рассмотрения и игнорировала те правила и порядок, которые определены действующим законодательством. Это и оскорбления в адрес судьи, невыполнение нормы уважения к суду, которая предусматривает при обращении к судье и обращении в адрес судьи «Ваша честь», – уточнил политик.
Также депутат акцентировал, что не последнюю роль сыграл отказ подсудимой сообщить суду адрес своего фактического проживания. «Судья ставит такой вопрос не из собственного любопытства: точное установление адреса проживания лица необходимо для того, чтобы в рамках УПК с ним можно было поддерживать связь: направлять повестки, вызовы, то есть, это требование. И когда человек скрывает такие обстоятельства, у судьи могут появиться основания думать, что он, скрывая местожительство, стремится избежать правосудия. Поэтому, оценив в совокупности действия подсудимого, судья принял решение по изменению меры пресечения», – отметил В.ОЛИЙНЫК.
Депутат также не исключил, что в случае, если в апелляции об изменении меры пресечения в отношении Ю.ТИМОШЕНКО ее защита укажет, что в будущем подсудимая будет вести себя в соответствии с нормами и положениями уголовно-процессуального кодекса, прекратит нарушать процедуры рассмотрения судебного дела, то мера пресечения в виде ареста может быть отменена.
«Но мера пресечения никоим образом не касается другой процедуры – оценки доказательств и установления истины. Здесь закон говорит об одном: все участники процесса должны быть максимально сосредоточены на предмете рассмотрения, а не превращать процесс в балаган. Я уверен, суд и в дальнейшем будет четко придерживаться процедуры, определенной законом, в исследовании доказательной базы и принятии окончательного решения», – сказал В.ОЛИЙНЫК.
«Изменения меры пресечения не имеет никакого отношения к виновности или невиновности лица. Вопрос о виновности устанавливается приговором – оправдательным, обвинительным или направлением материалов дела на доследованием. А изменение меры – это реакция на нарушение процедуры рассмотрения участником процесса, который не хочет, чтобы процесс был прозрачным и демократическим, а пытается влиять на суд и свидетелей, чтобы добиться неправосудного решения. Только полное соблюдение процедур является гарантией правосудного решения. Все другое – попытки тем или другим образом получить неправосудное решение», - сказал депутат-регионал.
По его словам, «если бы судья не реагировал, то он сам допустил бы нарушение. Не реагирование на нарушения могло бы вызвать разрушение судопроизводства в Украине. Все граждане равны, независимо от фамилии».