В ПР думают, что лояльность Киреева могла бы разрушить судопроизводство

Народный депутат Украины от Партии регионов, первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир ОЛИЙНЫК считает арест экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО реакцией суда на нарушения ею процедуры рассмотрения дела.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПР.

«Арест – это не вопрос виновности или невиновности подсудимого гражданина, арест – это та мера, к которой был вынужден прибегнуть суд, чтобы привести участников процесса к соблюдению процедурных норм», – объяснил депутат.

«ТИМОШЕНКО постоянно подталкивала суд к этому шагу», – заявил В.ОЛИЙНЫК. «В частности, она оказывала давление на свидетелей, в адрес которых раздавались оскорбления и недопустимые комментарии, и нарушала общую процедуру рассмотрения и игнорировала те правила и порядок, которые определены действующим законодательством. Это и оскорбления в адрес судьи, невыполнение нормы уважения к суду, которая предусматривает при обращении к судье и обращении в адрес судьи «Ваша честь», – уточнил политик.

Также депутат акцентировал, что не последнюю роль сыграл отказ подсудимой сообщить суду адрес своего фактического проживания. «Судья ставит такой вопрос не из собственного любопытства: точное установление адреса проживания лица необходимо для того, чтобы в рамках УПК с ним можно было поддерживать связь: направлять повестки, вызовы, то есть, это требование. И когда человек скрывает такие обстоятельства, у судьи могут появиться основания думать, что он, скрывая местожительство, стремится избежать правосудия. Поэтому, оценив в совокупности действия подсудимого, судья принял решение по изменению меры пресечения», – отметил В.ОЛИЙНЫК.

Депутат также не исключил, что в случае, если в апелляции об изменении меры пресечения в отношении Ю.ТИМОШЕНКО ее защита укажет, что в будущем подсудимая будет вести себя в соответствии с нормами и положениями уголовно-процессуального кодекса, прекратит нарушать процедуры рассмотрения судебного дела, то мера пресечения в виде ареста может быть отменена.

«Но мера пресечения никоим образом не касается другой процедуры – оценки доказательств и установления истины. Здесь закон говорит об одном: все участники процесса должны быть максимально сосредоточены на предмете рассмотрения, а не превращать процесс в балаган. Я уверен, суд и в дальнейшем будет четко придерживаться процедуры, определенной законом, в исследовании доказательной базы и принятии окончательного решения», – сказал В.ОЛИЙНЫК.

«Изменения меры пресечения не имеет никакого отношения к виновности или невиновности лица. Вопрос о виновности устанавливается приговором – оправдательным, обвинительным или направлением материалов дела на доследованием. А изменение меры – это реакция на нарушение процедуры рассмотрения участником процесса, который не хочет, чтобы процесс был прозрачным и демократическим, а пытается влиять на суд и свидетелей, чтобы добиться неправосудного решения. Только полное соблюдение процедур является гарантией правосудного решения. Все другое – попытки тем или другим образом получить неправосудное решение», - сказал депутат-регионал.

По его словам, «если бы судья не реагировал, то он сам допустил бы нарушение. Не реагирование на нарушения могло бы вызвать разрушение судопроизводства в Украине. Все граждане равны, независимо от фамилии».