Луценко передал Кузьмину, чтобы добром уходил, пока на него дело не завели

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО просит суд возбудить уголовное дело в отношении первого заместителя генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА за разглашение им данных досудебного следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством Ю.ЛУЦЕНКО обратился сегодня в коллегию судей Печерского районного суда Киева под председательством судьи Сергея ВОВКА.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, 21 июля Р.КУЗЬМИН «провел экстренный брифинг со средствами массовой информации, где разгласил данные досудебного следствия, которые позорят меня как человека, унижают мою честь и достоинство», в частности, то, что экс-министр зарегистрирован по адресу, где проживает его бывший водитель.

Обращаясь к стороне обвинения в суде, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Господа прокуроры, передайте своему руководителю, что у него есть несколько дней. Я могу отозвать это заявление, если Ренат КУЗЬМИН сложит ч себя полномочия члена Высшего совета юстиции, как это сделал под давлением общественности Валерий ХОРОШКОВСКИЙ».

Заслушав мнения сторон, суд принял решение направить заявление Ю.ЛУЦЕНКО по принадлежности – в Генеральную прокуратуру Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 июля на брифинге Р.КУЗЬМИН заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО сделал все, чтобы дать квартиру своему водителю. Это, сказал он, могло бы характеризовать Ю.ЛУЦЕНКО с положительной стороны, если бы не одно «но» - «зачем ЛУЦЕНКО там сам прописался».

Р.КУЗЬМИН отметил, что сегодня непонятно, кому принадлежит квартира - водителю или самому Ю.ЛУЦЕНКО. «Можете ли вы поверить, что два взрослых мужчины проживают в однокомнатной квартире», - сказал он. «И это чистота помыслов? Если вы не видите корысти – посмотрите», - сказал Р.КУЗЬМИН.