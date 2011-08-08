Луценко надеется, что до «его» зала заседаний диктатура еще не доползла

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и его адвокатов о возобновлении видео- и фотофиксации судебного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение огласил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК, отметив, что соответствующее решение судом уже было принято во время предыдущих заседаний.

Вместе с тем, Ю.ЛУЦЕНКО, аргументируя необходимость удовлетворения своего ходатайства, отметил, что его ответы на все обвинения в его адрес должна услышать вся страна, а не только узнать со страниц печатных СМИ.

«Вчера было 225 дней, как я лишен права общаться с родственниками и друзьями. Почему вы лишаете меня элементарного права дать показания перед всей страной… Элементарного права голоса?...», - спросил Ю.ЛУЦЕНКО, добавив: «Это ТИМОШЕНКО лишена права защиты, но до нас еще, до первого этажа (дело Ю.ТИМОШЕНКО рассматривается в зале судебных заседаний, расположенном на втором этаже – УНИАН), диктатура еще же не доползла».