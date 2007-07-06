Ющенко запретил официальной прессе публиковать творения Мороза
14:20, 06 июля 2007Политика
1269 0
Указ - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил на период до открытия первого заседания Верховной Рады Украины VI созыва действие Указа Президента Украины от 10 июня 1997 года № 503 «О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу в части, касающейся официального обнародования законов и других актов Верховной Рады Украины.
Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Текст Указа обнародован на официальном сайте главы государства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter