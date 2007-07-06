Ющенко запретил официальной прессе публиковать творения Мороза

14:20, 06 июля 2007
Политика
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Указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор Ющенко Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил на период до открытия первого заседания Верховной Рады Украины VI созыва действие Указа Президента Украины от 10 июня 1997 года № 503 «О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу в части, касающейся официального обнародования законов и других актов Верховной Рады Украины.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Текст Указа обнародован на официальном сайте главы государства.

 

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