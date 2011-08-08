В ПР говорят, что судья исчерпал возможности воспитания Тимошенко

Заместитель руководителя фракции Партии Регионов в Верховной Раде Вадим Колесниченко уверен, что судья исчерпал весь перечень воспитательных мер по отношению к Тимошенко, которая "демонстративно и цинично игнорировала требования суда и УПК Украины, в результате этого была избрана мера пресечения - арест".

Об этом он, как сообщает “Левый берег”, заявил в рамках экспертного опроса Днепропетровского филиала Института Горшенина на тему: "Почему была арестована лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко? К каким последствиям это может привести?".

"Первое - арест Тимошенко совершен исключительно личным решением судьи, который действовал в рамках Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и полномочий судьи. Второе - судья исчерпал весь перечень воспитательных мер относительно Тимошенко, которая демонстративно и цинично игнорировала требования суда и УПК Украины. Судья ежедневно, ежечасно напоминал о необходимости исполнения требований закона и это записано в протоколах и зафиксировано на видеопленку. Он удалял ее из зала суда, а дальше у него просто не было никаких мер, кроме ареста, особенно после публичного опоздания в зал судебного заседания. Все это уже стало похожим на спектакль. Потому судья был вынужден пойти на эту меру для того, чтобы навести порядок", - заявил Колесниченко.

"Я не могу оценить срок действия меры пресечения, думаю он может продлиться до тех пор, пока не будут выслушаны свидетели со всех сторон. Если Тимошенко и дальше будет нарушать УПК, то судья будет иметь право удалить ее из зала суда до конца судебного заседания. Таких прецедентов в международном праве достаточно, можно вспомнить процессы, которые проходили в Гаагском суде, где не раз удалялись обвиняемые, которые игнорировали требования суда. Следствием ареста Тимошенко может быть нормализация и доведение до логического завершения судебного процесса. Избранная мера (арест) пресечения для Юлии Тимошенко не свидетельствует о том, что в дальнейшем в отношении нее будет принят обвинительный приговор. Более того, мера пресечения - взятие под стражу ни в коем случае не говорит о том, будет приговор обвинительным или оправдательным. Избранная мера пресечения - это способ обеспечить правосудие", - прибавил он.