Филарет напомнил Кирееву, что ему еще перед Богом отчитываться

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ призывает судью Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА отпустить экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО на поруки.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Киевской патриархии, в обращении к Р.КИРЕЕВУ говорится, что Ю.ТИМОШЕНКО «является членом Православной церкви, верующим человеком. Также и как общественный, и политический деятель она пользуется уважением и поддержкой многих граждан Украины, широко известна за рубежом. Учитывая это, а также мнение значительного числа прихожан Киевского патриархата, которые обращаются ко мне с соответствующими просьбами, имея долг заботы и заступничества за заключенными перед властью, от имени Киевского патриархата и от себя лично обращаюсь к Вам с просьбой изменить меру пресечения в отношении ТИМОШЕНКО Юлии Владимировны – освободить ее из-под ареста и позволить взять на поруки».

«Многочисленные заявления и обращения украинских государственных, политических и общественных деятелей, которые отреагировали на арест Ю.ТИМОШЕНКО 5 августа, свидетельствуют о том, что это событие резко усилило общественное напряжение и политическое противостояние. Судя из заявлений, оно также вызвало обеспокоенность зарубежных государственных и общественных деятелей, что влечет ухудшение международного авторитета Украины, может навредить интересам нашего государства», - отметил патриарх ФИЛАРЕТ.

Он отметил: «Насколько я знаю Юлию Владимировну лично и как можно видеть из предыдущих событий, ТИМОШЕНКО Ю. В. не склонна к побегу из-под следствия или уклонения от суда. Также, не занимая больше должностей в органах государственной власти, она не может совершать инкриминируемые ей обвинением действия, а именно – превышение служебных полномочий. Поэтому, по моему мнению, дальнейшее содержание ТИМОШЕНКО Ю. В. под стражей будет не столько способствовать более объективному судопроизводству, сколько усиливать общественное напряжение и подрывать авторитет Украины на международной арене. Все эти обстоятельства и пастырский долг и побуждают меня просить Вас позволить взять ТИМОШЕНКО Юлию Владимировну на поруки».

Патриарх выразил убеждение, что, «зная, как православная христианка, о примере Господа нашего Иисуса Христа и многих святых, которые, невзирая на личное мнение, не уклонялись от суда, Юлия ТИМОШЕНКО также не будет уклоняться от суда и не будет препятствовать установлению истины по делу. Со своей стороны я также буду принимать все возможные меры и влиять на ТИМОШЕНКО Ю. В., чтобы она, будучи освобожденная на поруки, по первому требованию являлась в суд и содействовала судопроизводству».

Патриарх ФИЛАРЕТ, обращаясь к Р.КИРЕЕВУ, отметил: «Долг Церкви – выступать на стороне справедливости, но вместе с тем призывать и к милосердию, «потому что немилостивый суд тому, кто не творил милости; милость же возносится над судом» (Послание ап. Якова, 2:13). Об этом и многом другом я уже ранее писал в письме, направленном в Ваш адрес. Здесь же, пользуясь случаем, я хочу лишь еще раз напомнить об особой ответственности судей, которые выполняют не только дело человеческое, но и дело Божье, за которое будут отчитываться перед Всевышним. Все мы при конце света явимся на суд Господний, и тот, кто поступает милосердно, может надеяться на Божье помилование. Поэтому я призываю Вас не отказать в этой просьбе и проявить милосердие. Понимая, какая на Вас ложится мера ответственности, я молитвенно прошу у Господа укрепить Вас в судейском служении, дать силу и мудрость для принятия правильных решений и установления истины по делу».