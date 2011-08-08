Луценко говорит, что без адвоката «обоснованных ответов» не даст

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО просит суд на время отсутствия адвоката Алексея БАГАНЦА, который находится в отпуске, привлечь к его делу народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ в качестве защитника.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующий ходатайством Ю.ЛУЦЕНКО обратился сегодня на судебном заседании.

«Я прошу заменить адвоката БАГАНЦА защитником МОСКАЛЕМ на время его отсутствия. МОСКАЛЬ на данное время не имеет статуса свидетеля, обладает высокими профессиональными юридическими навыками, и может на время отсутствия БАГАНЦА заменить его», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Следует отметить, что перед этим суд отказал Ю.ЛУЦЕНКО в удовлетворении его ходатайства о перенесении судебного заседания из-за отсутствия А.БАГАНЦА.

В своем ходатайстве экс-министр настаивал на том, что А.БАГАНЕЦ является одним из основных его адвокатов, «и если сегодня согласно предусмотренной процедуре начнется мой допрос, то без адвоката БАГАНЦА я не смогу дать обоснованные ответы на вопросы прокуратуры».

Сейчас суд отправился в совещательную комнату, чтобы принять решение по второму ходатайству Ю.ЛУЦЕНКО, которое касается привлечения к делу Г.МОСКАЛЯ.