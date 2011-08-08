Оппозиция отзывает нардепов из отпусков

Представители оппозиционных фракций в Верховной Раде сегодня планируют начать сбор подписей за проведение внеочередной сессии парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам возле Печерского райсуда Киева сообщил депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, сейчас инициаторы проведения внеочередной сессии ожидают информацию о прибытии народных депутатов в Киев. После этого, сказал С.СОБОЛЕВ, планируется начать сбор подписей. «Я думаю, сегодня начнем сбор подписей», - отметил он.

Говоря о повестке дня вероятной внеочередной сессии ВР, С.СОБОЛЕВ сообщил, что депутаты намереваются инициировать внесение изменений в закон о судоустройстве, «который сегодня открыл тот произвол, который творится не только в суде над ТИМОШЕНКО, но и в судах над другими политическими узниками».

Также, по словам депутата, планируется инициировать изменения к законодательству, которые предусматривают пересмотр функций Генеральной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 6 августа заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявил, что оппозиция будет инициировать проведение внеочередной сессии ВР в связи с арестом экс-премьер-министра, лидера «Батьківщин» Юлии ТИМОШЕНКО.

«Сегодня парламент остается единственным местом, где оппозиция может хотя бы представить альтернативную точку зрения на ход событий в Украине и на беспрецедентные незаконные недемократические действия власти», - заявил вице-спикер. По его словам, именно история с арестом Ю.ТИМОШЕНКО нуждается в парламентской оценке «ситуации беззакония в Украине, что творится, очевидно, с согласия Президента и власти