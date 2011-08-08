В Печерском суде - священники, дипломаты и депутаты от НУ-НС

На судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которое началось сегодня в Печерском районном суде Киева в 10.00, прибыли народные депутаты от НУ-НС и «БЮТ-Батькивщины», а также представители дипломатических миссий.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале суда находятся народные депутаты от НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Борис ТАРАСЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО, Юрий КАРМАЗИН, Николай КАТЕРИНЧУК и другие.

В зале присутствуют представители посольств Финляндии, США, Франции и Представительства Европейского Союза в Украине.

На заседание пришли также представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, в частности, отец Борис Табачек, настоятель Владимирского собора, прихожанкой которого является Юлия Тимошенко и где она исповедуется и причащается.

В зале нет свободных мест, поэтому большинство присутствующих стоя будут наблюдать за процессом.

За спиной Ю.ТИМОШЕНКО находится конвой – женщина и мужчина.

Кроме того, порядок в суде будет обеспечивать большее количество представителей судебной милиции «Грифон», чем раньше.