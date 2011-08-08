Королевская думает, что арест Тимошенко ставит крест на кредитах МВФ

Арест Юлии ТИМОШЕНКО закрывает для Украины перспективу вступления в Зону свободной торговли с Евросоюзом, а также делает невозможным получение кредитов от МВФ, убеждена председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батькивщина»).

В комментарии УНИАН Н.КОРОЛЕВСКАЯ высказала мнение, что продолжительные переговоры, которые вела Украина со своими европейскими партнерами, отныне будут мало результативны.

«Согласно достигнутой договоренности между Украиной и Евросоюзом, все вопросы о вступлении должны были быть согласованы до саммита Восточного партнерства, который запланирован на 29 сентября. По словам обеих сторон, переговоры относительно нашего членства в европейской Зоне свободной торговли вышли на завершающую стадию. Но теперь о многолетней работе можно забыть. Украинская власть продемонстрировала всему миру, насколько далеко находится от базовых европейских ценностей», - заявила народный депутат.

Арест Ю.ТИМОШЕНКО также ставит под сомнение получение кредитов по линии МВФ. Председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства подчеркнула: «Отныне можно прекратить дискуссии о целесообразности кредитования по линии Международного валютного фонда. Следующий транш кредита теперь для Украины отложен на неопределенный срок».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также отметила, что если власть не опомнится и не исправит ситуацию, то последствия для Украины будут еще серьезнее.

Анализируя реакцию стран Европы и США по поводу ареста лидера БЮТ, председатель парламентского комитета прогнозирует, что за первыми шагами могут последовать и более серьезные действия, даже до негласного торгового эмбарго в отношении Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 августа председательствующий в судебном процессе по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Свое решение судья аргументировал «системными нарушениями, препятствованием в установлении истины, нарушением порядка во время рассмотрения дела со стороны Ю.ТИМОШЕНКО».

Ю.ТИМОШЕНКО находится в Лукьяновском СИЗО.

Сегодня, 8 августа, суд продолжит рассмотрение «газового» дела экс-премьера.