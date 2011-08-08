Участники дела Луценко увязли в толпе под Печерским судом

В заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО объявлен перерыв на 15 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление о перерыве объявил в начале заседания председательствующий по делу судья Сергей ВОВК.

Перерыв объявлен в связи с тем, что представители обвинения и другие участники судебного процесса из-за толпы возле Печерского районного суда не смогли своевременно - на 09.30 - попасть в зал суда.