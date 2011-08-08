Луценко рассказал, что приехал с Тимошенко в одном автозаке

09:34, 08 августа 2011
Политика
3481 0

Экс-министр общается с прессой

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что его и экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО привезли сегодня в Печерский районный суд Киева из Лукьяновского СИЗО в одном спецавтомобиле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед началом судебного заседания по его делу.

«Нас привезли вместе», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что спецавтомобиль прибыл в суд приблизительно в 7 часов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter