В Печерском суде нардепы поругались с журналистами

Судебное заседание по делу Юлии Тимошенко будет проходить в том же зале, в котором проводились и предыдущие слушания.

Как сообщает корреспондент «Обкома», подсудимая сидит на привычном месте, клетки в зале нет. Лицо у нее усталое, макияж несколько подкачал. Сейчас Юлия Владимировна дает комментарии для прессы.

У входа в здание суда образовалась давка по причине того, что народные депутаты от БЮТ внаглую пытались пробиться в здание суда первыми, в связи возникла оживленная перепалка с журналистами, многие из которых занимали очередь с раннего утра.