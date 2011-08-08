Турчинов: Не верьте властям, что акция протеста запрещена

Первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ рассчитывает, что все оппозиционные политические силы поддержат бессрочную акцию протеста на Крещатике возле Печерского районного суда Киева, который сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО по газовым соглашениям 2009 года.

Об этом сообщается на персональном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я надеюсь, что мы вместе создадим единый всеукраинский комитет сопротивления. Я надеюсь, что объединение наших усилий приведет к тому, что тысячи людей, а, желательно, сотни тысяч людей, способны будут защитить свое будущее, будущее своих детей. Сегодня просто сочувствовать – мало. Нужно бороться, и бороться не за оппозицию, а за свою семью, за свое будущее, за Украину", - сказал А.ТУРЧИНОВ в эфире телеканала ТВі.

Первый заместитель председателя партии "Батькивщина" убежден в необходимости мобилизации всех неравнодушных людей, учитывая ту скорость, с какой Украина превращается в тоталитарное государство. "В пятницу суд принимает решение бросить Ю.ТИМОШЕНКО за решетку, а в ночь с субботы на воскресенье административный суд принимает решение, что в центре города Киева Конституция не действует, и пытается запретить гражданам Украины проводить в центре Киева мирные собрания", - объяснил он.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул законность акции на Крещатике. "Во-первых, мы подали апелляцию, а во-вторых, уже десятки партий и организаций, которые нас поддерживают, подали новые заявки. На Крещатике мы всех вас ждем. Я верю, что мы увидим достаточно большое количество людей", - убежден первый заместитель председателя партии "Батькивщина".

«Не верьте властям, что это мероприятие запрещено. Только вместе мы сможем продемонстрировать единую позицию патриотов Украины и защитить свое будущее и будущее своих детей», - призвал А.ТУРЧИНОВ, пригласив всех, кому не безразлично будущее Украины, прийти в понедельник к Печерскому суду на Крещатик.