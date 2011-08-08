Супруг Тимошенко надеется, что «у власти хватит ума» отпустить ее

Супруг экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Александр надеется, что суд изменит меру пресечения его жене и освободит ее из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам возле Печерского райсуда Киева, который сегодня продолжит рассмотрение дела Ю.ТИМОШЕНКО.

«Конечно, хотелось бы надеяться, что у властей хватит ума, чтобы изменить меру пресечения, и чтобы она (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) вышла на свободу. Не знаем, как поведут себя власти и Администрация Президента», - сказал А.ТИМОШЕНКО.

Он также выразил надежду, что ему сегодня удастся пройти в здание суда и увидеть свою жену.

«Я надеюсь пройти в здание, чтобы как-то увидеться, поскольку с утра пятницы я Юлю не видел. Как мы проведи ее на суд, в тот день, когда ее арестовали, больше я ее не видел, и нас – ни родственников, ни адвокатов - практически не пускали (к ней)», - сказал А.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос, есть ли у него информация о состоянии здоровья супруги, А.ТИМОШЕНКО сказал: «Приблизительно есть - чувствует себя бодро, уверенно. Ну, как всегда».

Как сообщал УНИАН, 5 августа председательствующий в судебном процессе по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Свое решение судья аргументировал «системными нарушениями, препятствованием в установлении истины, нарушением порядка во время рассмотрения дела со стороны Ю.ТИМОШЕНКО».

Ю.ТИМОШЕНКО содержится в Лукьяновском СИЗО.

Сегодня суд продолжит рассмотрение «газового» дела экс-премьера.