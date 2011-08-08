Кириленко: Тимошенко привезли в Печерский суд еще до 7 утра

К Печерскому районному суду Киева, который сегодня продолжит рассмотрение дел экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, дополнительно стянуты бойцы спецподразделения «Беркут», в том числе из других регионов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков автобусов с бойцами «Беркута», Внутренних войск МВД припаркованы с двух сторон улицы Крещатик неподалеку от входа в Печерский суд. Также несколько десятков автобусов находятся с обеих сторон улицы Богдана Хмельницкого, которая непосредственно примыкает к центральной улице столицы.

Судя по номерным знакам на этих транспортных средствах, они прибыли из других регионов, в частности, Одесской Днепропетровской, Донецкой и других областей.

Следует отметить, что оба подсудимых – Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО уже доставлены в Печерский суд.

В частности, как сообщил журналистам народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО привезли в автозаке в суд приблизительно в 6.40.

Также в настоящее время в палатках у входа в суд и на противоположной стороне Крещатика находится более 200 сторонников Ю.ТИМОШЕНКО.