Турчинов: Лукъяновское СИЗО - реальная опасность для жизни Тимошенко

Первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр Турчинов считает пребывание экс-премьера Юлии Тимошенко в СИЗО реальной угрозой ее жизни.

Об этом он заявил в эфире канала ТВi в воскресенье вечером.

"Лукьяновское СИЗО - это издевательство над человеком, издевательства над его здоровьем, опасность для жизни", - отметил Турчинов.

"Это реальная угроза для жизни лидера оппозиции", - подчеркнул он.

Комментируя реплику ведущей, что после ареста Тимошенко рейтинг БЮТ растет, Турчинов отметил, что "никому бы не советовал таким путем увеличивать рейтинг".

Он также выразил надежду, что на митинге возле Печерского суда в понедельник будут присутствовать лидеры других политических партий.

При этом Турчинов заявил, что людей запугивают и не пускают в Киев для участия в акциях оппозиции.

Украинская правда