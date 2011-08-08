Данилюк: судебный запрет на акцию "Батьківщини" не касается других

Власти умышленно распространяют дезинформацию о тотальном запрещении акций протестов.

На этом акцентирует координатор гражданского движения «Общее дело» Александр ДАНИЛЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе ГД.

По его словам, на проведение бессрочных акций протеста против политических преследований, которые должны начаться в Киеве 8 августа, поданы ряд заявок, из которых лишь по одной вынесено судебное решение о запрещении.

«Судебное запрещение, которое вынес Окружной административный суд Киева на акцию протеста ВО «Батькивщина» под Печерским райсудом, не имеет ни какого отношения к заявке, которую подало, в частности, гражданское движение «Общее дело», - отметил А.ДАНИЛЮК.

Потому, по его словам, 8 августа начнется акция с требованиями «о немедленном прекращении политических преследований, за освобождение политзаключенных, о безотлагательном назначении выборов президента и Верховной Рады Украины».

«Одно судебное запрещение на протест ВО «Батькивщина», которое, к тому же, является вполне незаконным и уже обжаловано в судебном порядке, не имеет никакого влияния на подготовку и проведение других заявленных акций», - отметил координатор «Общего дела».

По его словам, в случаях запрещения или ограничения мирных собраний граждан судебные решения являются исключительно индивидуальными и касаются каждой поданной заявки отдельно.

«Должен также отметить, что, в соответствии с Конституцией и действующим законодательством, ограничения конституционных прав и свобод граждан на определенной территории возможны лишь при условии введения чрезвычайного состояния. Это касается и права на проведение мирных собраний», - уточнил А.ДАНИЛЮК.

«Сегодня ни в целом в Украине, ни в каком-либо из ее регионов нет чрезвычайного положения, поэтому нет и никаких правовых ограничений на мирные собрания. Это - общее замечание относительно законности решений судов о запрещениях собраний», - подчеркнул координатор «Общего дела».

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье Окружной админсуд Киева запретил массовые акции под Печерским судом.

Решением суда было запрещено проводить любые акции по всему периметру улицы Крещатик и Майдана Независимости, с 7 по 31 августа, а также на улице Дегтяревской, по всему периметру стационарного ограждения Лукъяновского СИЗО - бессрочно.

В партии "Батькивщина" заявили, что это решение приостановлено и на него подана апелляция.