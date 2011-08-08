Яценюк знает, что делать, если Тимошенко посадят

В случае заключения экс-премьера Юлии Тимошенко после судебного разбирательства оппозиции не стоит участвовать в выборах 2012 года.

Об этом заявил лидер "Фронта Змін" Арсений Яценюк в эфире канала ТВi в воскресенье вечером.

"В том случае, если Тимошенко будет за решеткой на время проведения парламентской кампании, оппозиции следует подумать о том, участвовать ли вообще в парламентских выборах 2012 года", - сказал он.

По словам Яценюка, "если оппозиция откажется от так называемого участия в парламентских выборах 2012 года, то эти выборы априори будут признаны недемократическими".

Он выразил убеждение, что в случае признания выборов недемократическими против Украины будут введены санкции со стороны Запада.

"Если режим продолжит наступление на политических оппонентов, если они будут фальсифицировать парламентские выборы - так, как фальсифицировали местные, - если эти выборы будут признаны недемократическими - все, против Украины будут введены санкции, у меня нет никаких сомнений", - сказал Яценюк.

По его словам, в случае продолжения нынешнего курса власти "многим чиновникам можно выбрасывать в ящик загранпаспорта, в том числе дипломатические".

"У них все деньги в долларах и в евро, у них мало денег в российских рублях. Но даже те деньги, которые у них в российских рублях, вряд ли после последних заявлений России можно будет достать в Москве", - цитирует Украинская правда.

По его мнению, западная реакция может быть аналогичной той, которая была в отношении Беларуси.