Мороз раскритиковал свою партию

Соцпартия работает на недостаточном уровне, поскольку уменьшила свое присутствие в информационном пространстве.

Такое мнение высказал почетный председатель СПУ Александр Мороз в эфире 5 канала.

Также, по его словам, Соцпартия потеряла членство в Социнтерне из-за неорганизованности.

"Мы, возможно, недостаточно донесли обществу, гражданству нашу позицию по ключевым проблемам, которые сегодня волнуют людей", - сказал Мороз.

При этом он отметил, что не было такого события или шага власти, которые не были бы отслежены и прокомментированы представителями партии.

"Причем, наши оценки были и острые и радикальные", - подчеркнул Мороз, добавив, что партия давала также предложения, как выйти из той или иной ситуации.

"В любом случае, учитывая все те вещи, съезд, приняв постановление об отчетном периоде в течение последнего года, дал удовлетворительную оценку работе руководящих структур партии. И это собственно было одним из мотивов менять руководство в партии" - добавил он.

Как сообщалось, глава Антимонопольного комитета Василий Цушко написал заявление об отставке с поста главы Соцпартии из-за невозможности совмещать две должности.

31 июля съезд СПУ не смог избрать нового председателя партии, поскольку ни Мороз, ни Николай Рудьковский не набрали нужного количества голосов.

Повторные выборы назначены на 14 августа. До этого председателем партии остается Василий Цушко.

Украинская правда