Милиция обнесла палаточный городок на Крещатике двойным кордоном
Нардепы продолжают прием
Милиция обнесла палаточный городок на Крещатике возле Печерского райсуда Киева двойным кордоном металлического забора.
Как передает корреспондент УНИАН, на Крещатик приехали два грузовика с металлическими щитами. Работники милиции разгружают машины и устанавливают щиты на проезжую часть улицы впритык к тротуару.
При этом металлическое ограждение, которое было на Крещатике до этого, осталось на месте.
Таким образом, на Крещатике, в той части, где расположены общественные приемные народных депутатов от фракции «БЮТ-Батькивщина», установлены два ряды металлического ограждения.
В то же время прохожие передвигаются по Крещатику беспрепятственно.
Народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины» продолжают прием граждан в своих приемных на Крещатике.