Сторонники Тимошенко начинают пикет возле Лукьяновского СИЗО

Сегодня в 13.00 возле здания Лукьяновского СИЗО (ул. Дегтяревская, 13) начнется пикет в поддержку экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО «Юля – мы с тобой!».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинской молодежной общественной организации «Батьківщина молода».

Организаторы акции призывают всех сознательных, неравнодушных украинцев прийти к Лукьяновскому СИЗО и выразить свою гражданскую позицию категорического протеста относительно политических репрессий в Украине.

«Мы призываем вас, патриоты Украины, не сидеть дома, не думать, что Вас это не касается, что ваша «хата с краю». Помните, сегодня – по звонку из Администрации Президента – абсолютно незаконно арестовали Юлию ТИМОШЕНКО, а завтра – без суда и следствия придут за вами или вашими родственниками. Поддержим Юлю сегодня – защитим свою свободу завтра», - подчеркнула в «Батьківщині молодій».