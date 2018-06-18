Арест Тимошенко: массовые драки, человек под автозаком, "я не склонна к самоубийству"

Настоящим шоком стало беспрецедентное по глупости решение судьи Киреева. Хочется глянуть на того массовика-затейника с Банковой (если это правда), который одним махом закатал под асфальт имидж Януковича

Решение судьи Родиона Киреева об аресте экс-премьера Юлии Тимошенко стало настоящим шоком. Не потому, что было неожиданным – напротив, ее однопартийцы из «Батькивщины» успели изрядно надоесть журналистам «анонсами» предстоящего укатывания за решетку, равно как и предположениями относительно его причин.

Справедливости ради отметим: не угадал ни один. Да и проспоренные в пятницу после обеда представителями СМИ и политиками заклады можно, пожалуй, измерять декалитрами… Но не в том суть. Схватиться за голову заставила очевидная глупость принятого решения – сменить меру пресечения с подписки о невыезде на арест за… «систематическое нарушение порядка судебного заседания, постоянную демонстрацию пренебрежения к суду и участникам процесса, невыполнение распоряжений председательствующего по делу и отказ назвать адрес своего проживания» - это, знаете ли нечто.

Видите ли то, что Тимошенко «обвиняется в совершении тяжкого преступления, которое предусматривает наказание более семи лет, она может уклониться от судебного разбирательства и других процессуальных действий…» (аргументы прокурора) - это для Киреева не причина отправить Тимошенко за решетку, а так – сопутствующее обстоятельство. Зато опоздание на заседание суда без предварительного звонка – причина, и более чем уважительная. Разумеется, после такого в Украине не останется ни одного сомневающегося в непредвзятости и объективности процесса над экс-премьером.

Да уж назвать события пятницы (вслед за коммунистом Царьковым) «политической ошибкой» нынешней власти, значило бы очень сильно этой самой власти польстить. Если спикеры из БЮТ правы, и «дело Тимошенко» действительно режиссируется с Банковой, очень хотелось бы посмотреть на того массовика-затейника, который организовал столь глобальные похороны имиджа Януковича и всей его команды. А заодно поинтересоваться, с чего этот умник взял, что два дня пребывания в Лукьяновском СИЗО (до понедельника, на который назначено очередное заседание суда) магическим образом заставят ершистую и демонстративно непокорную, порой до грубости, Тимошенко соблюдать правила хорошего тона, как их понимает Родион Киреев.

Кстати, остальные участники шоу под названием «арест Тимошенко» вели себя ничуть не умнее: чего стоит конвой вокруг автозака из 300 спецназовцев (в три кольца) и очистка бульвара Шевченко не только от машин, но и от прохожих... И все это для того, чтобы перевезти героиню дня в СИЗО. Столь глобальных мер безопасности Януковича, к примеру, ни разу не удостаивали – что с кортежем, что без.

Так что очень интересно, кто ответит за последствия (для власти, разумеется) поднятой Киреевым бучи. «Батькивщина» уже объявила сбор народу под Печерским судом. Думается, призыв идти к Лукъяновскому СИЗО не заставит себя ждать. Нардеп Власенко демонстрирует прессе заявление Тимошенко: «Я хочу заявить, что у меня нет никакой склонности к самоубийству. Что трюки, которые они проделали с Кирпой и Кравченко, им повторять не стоит…» Лучшей пиар-акции и желать нельзя, да простят меня политики, периодически пытающиеся нас уверить, что на «посадках» пиар не делается…

Анна Ткаченко Фото Владимира Гонтара / УНИАН

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