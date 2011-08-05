Турчинов призывает людей блокировать выезды из Печерского райсуда

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ призывает людей заблокировать выезды из Печерского райсуда, чтобы не позволить перевезти лидера партии «Батькивщина» экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО в следственный изолятор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил на стихийном митинге на Крещатике, возле Печерского райсуда.

«Сегодня они положили начало новому преступлению, они арестовали Юлию ТИМОШЕНКО за то, что она не уважает АЗАРОВА», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» призвал людей объединиться для противодействия действующей власти.

В свою очередь, народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей ШКИЛЬ предложил людям оставить свои дела и выйти на улицу для поддержки Ю.ТИМОШЕНКО.

Между тем правоохранительные органы усилили охрану этого стихийного митинга. Еще один из выступающих заявил, что рядом бьют депутатов от "БЮТ-Батькивщины".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, Печерский районный суд г. Киева принял постановление об изменении в отношении бывшего премьера Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.