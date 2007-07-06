По Сорочинской ярмарке Ющенко будут водить 300 охранников

Управление Министерства внутренних дел в Полтавской области планирует привлечь около 600 своих сотрудников для обеспечения правопорядка во время проведения Сорочинской ярмарки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Полтавского областного управления милиции Михаил ВЕРШНЯК.

Кроме того, в облуправлении МВД сообщили, что в случае приезда на ярмарку Президента Виктора ЮЩЕНКО, около 300 сотрудников охраны будут дополнительно привлечены для его сопровождения.

Более 100 работников Государственной автоинспекции будут контролировать подъездные пути к ярмарке.

Как сообщал УНИАН, в ныненшнем году Сорочинская ярмарка состоится 14-19 августа в с. Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Она будет проводиться в рамках празднования 70-летия Полтавской области и 200-летия со дня рождения Миколая Гоголя.

В ярмарке примут участие украинские, российские, молдавские, польские, грузинские, белорусские, немецкие и польские предприятия.

Ярмарочная площадь составляет более 16 га.

Ежегодно Сорочинскую ярмарку посещает около 1 млн. человек.