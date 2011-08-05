Королевская: земельная реформа задумана не в интересах простых людей

Если власть боится получить у людей мандат на проведение земельной реформы – значит, эта реформа задумана не в интересах простых украинцев. Без референдума это будет рейдерский захват стратегического ресурса страны.

Такое мнение высказала УНИАН народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя отказ Центральной избирательной комиссии Украины в проведении референдума по земельной реформе.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратила внимание на тот факт, что соцопросы фиксируют: большинство украинцев сомневаются в том, что земельная реформа будет проведена честно, справедливо. «Мы помним приватизацию, после которой в стране пролегла пропасть между богатыми и бедными. Результатом земельной реформы может стать провал всей Украины в эту пропасть. Люди лишатся шанса и надежды на достойную жизнь».

При этом народный депутат подчеркнула, что земельная реформа Украине необходима. «После распада колхозно-совхозной системы сельское хозяйство не выросло. Более того, сейчас мы производим не более 70% от уровня продукции 1990 г. Это свидетельствует о неэффективности использования потенциала земельного ресурса, а в случае неправильного проведения реформы этот потенциал будет утрачен», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, мировая конъюнктура роста цен на продовольствие ставит перед нами задачу создать конкурентный рынок земли, разнообразных по форме агрохозяйств, совершенствования законодательной базы, создания прозрачных отношений собственности. Это невозможно без учета интересов всех участников. В противном случае земля, как и промышленные объекты после приватизации, окажется под контролем нескольких самых богатых украинцев, а простые люди останутся ни с чем.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что сегодня в частной собственности находится около 73% земель сельскохозяйственного назначения. В сельской местности проживает 14,5 млн. человек. Игнорировать их интересы власть не имеет права. «Власть обязана провести референдум, получить мандат доверия от людей, а также – разрешение распоряжаться их землей. Без референдума это будет рейдерский захват стратегического ресурса страны», - убеждена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Возвращаясь к отказу ЦИК провести референдум, народный депутат заявила: «Решение Центризбиркома – это не отказ в процедуре самого референдума, а демонстрация страха. Власть опасается, что может не получить от людей мандат организовать рынок земли».

Как сообщал УНИАН, 2 августа 2011 г. Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативным группам по проведению всеукраинского референдума по продаже земли.

В частности, на референдум предлагали вынести вопрос: "Поддерживаете ли вы запрет на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения и связанное с этим внесение соответствующих изменений в Земельный кодекс Украины?"

Однако, ЦИК решила, что этот вопрос не может быть вынесен на всеукраинский референдум по народной инициативе как не соответствующий Конституции Украины.