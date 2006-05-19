Вопрос губернаторства правительство решает в первую очередь для 5 областей

На должность председателя Житомирской областной государственной администрации Кабинет министров рассматривает четыре кандидатуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в Барановке Житомирской области.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, изменения сейчас происходят в руководстве многих областей.

Премьер-министр сообщил, что назначение губернаторов является «серьезной работой, своеобразным кастингом». По его словам, по этому вопросу «есть много претендентов, различные предложения от политических сил, в том числе и по Житомирской области».

Как сказал Ю.ЕХАНУРОВ, «среди кандидатур на губернаторство в Житомирской области рассматривается четыре кандидатуры», но «это еще не вечер, и возможно, будут еще предложения».

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, вопрос губернаторства правительство будет решать первоочередно в Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях.

Говоря о назначении губернатора Житомирской области, Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что для правительства было в известной мере неожиданностью то, что Ирина СИНЯВСКАЯ – экс-губернатор Житомирской области, а теперь председатель областного совета - так хорошо проведет сессию облсовета, что ее изберут председателем облсовета.

По словам премьера, «именно поэтому с назначением губернатора Житомирской области правительство не спешит, поэтому так долго идет подбор».