Тимошенко: к делу не приобщили ключевую экспертизу

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодняшние решения Печерского районного суда Киева является лишним доказательством его предвзятости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после завершения очередного судебного заседания по рассмотрению ее уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

«Все это лишний раз говорит о том, что этому судье поставили очень четкий срок, когда завершить судебное заседание», - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

В частности, по ее словам, подтверждением этого является проведение ежедневных судебных заседаний продолжительностью от 10 до 12 часов, отказ защите в привлечении своих свидетелей, а также отказ привлечь к делу экспертизу Института государства и права им. Корецкого о статусе директив, которые Ю.ТИМОШЕНКО подписала в 2009 году для проведения переговоров между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром».

«Судья, допустивший всех без исключения свидетелей от обвинения, сегодня отказал в нашем ходатайстве о привлечении свидетелей от защиты. Это значит, что разрушена целиком и полностью основа правосудия - состязательность, когда и обвинение, и защита имеют равные права и могут одинаково доказывать в суде свою позицию», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила, что суд тенденциозно ограничивает ее защитников в предоставлении времени для ознакомления с материалами уголовного дела.

«Это значит, что никому не нужно выяснять истину в суде, это значит, что нужно поставить просто плюсики, пройти все этапы судебного процесса без того, чтобы услышать сторону защиты. Сегодня не приобщили к уголовному делу ключевую экспертизу Институту государства и права, на которой базируются все справки, которые есть в уголовном деле», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.