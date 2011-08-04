Тимошенко и Киреев до утра свободны

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ объявил в судебном разбирательстве уголовного дела против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО перерыв до 09.00 5 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Р.КИРЕЕВ объявил после рассмотрения ходатайств защиты Ю.ТИМОШЕНКО и государственного обвинения о привлечении к делу свидетелей и вызов их на допрос в суд.

Сегодня были допрошены три свидетеля - экс-министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, а также бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор КУДРЯВЦЕВ.

Таким образом, на сегодня общее количество допрошенных в суде свидетелей составляет 23 человека, все они привлекались к делу со стороны гособвинения.